Hızlı müdahale sayesinde yolcu hastaneye zamanında ulaştırıldı

Olayın gelişimi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde denetimi sağlanan Ulaşım A.Ş. hattında görevli özel halk otobüsünde seyahat eden bir kadın yolcu yolculuk sırasında aniden fenalaştı. Araç, Erenköy-Eğribucak seferini gerçekleştirmek üzere şehir merkezinden hareket etmişti.

Fenalaşmanın fark edilmesi üzerine araçta bulunanlar durumu bildirirken, otobüsün plakası 38 AB 169 olarak kayıtlara geçti. Yolcunun acil müdahaleye gereksinim göstermesi, sürücünün hızlı karar almasını zorunlu kıldı.

şoförün müdahalesi ve sonuçları:

Otobüs şoförü Bünyamin Yıldırım, vakit kaybetmeden güzergâhı değiştirip aracı Erciyes Üniversitesi Hastanesi yönüne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

Yıldırım’ın yolcunun sağlık durumunu önceliklendirerek hızlı ve duyarlı davranması, araç içindeki yolcular ve yetkililer tarafından takdir topladı. Olay, toplu taşıma personelinin acil durumlara karşı aldığı inisiyatifin önemini bir kez daha gösterdi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE RAHATSIZLANAN KADIN YOLCU, ŞOFÖR BÜNYAMİN YILDIRIM’IN HIZLI MÜDAHALESİYLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI.