Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,6035 +0,03%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.595,10 +0,31%
EUR/USD 1,1342 -0,05%
Brent Petrol 98,96 +2,91%
--°

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

Hopa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de metrelerce yükselen dalgalara yol açtı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

kıyıda yükselen dalgalar:

Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de şiddetli dalga oluşumuna neden oldu. Rüzgarın etkisiyle denizde biriken su kütleleri mendireklere çarparken, bazı dalgalar metrelerce yükseldi ve sahil bandında dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

liman ve sahil kesimlerinde gözlemlenenler:

Özellikle Hopa Limanı çevresi ile kıyı kesimlerinde mendireğe vuran dalgaların yüksekliği fotoğraf ve görüntülere yansıdı. Limandaki siloların bulunduğu noktada kıyıya çarpan dalgalar belirgin biçimde izlendi; sahil şeridinde yer yer su birikintileri oluştu ve direklerdeki bayraklar sert şekilde dalgalandı.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri görüldü ve yollar ıslandı. Kaynakta bildirilenlere göre yağışa rağmen ilçede araç ve yaya trafiği devam etti; görüntüler günlük yaşamın kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu.

Hopa'daki anlık olumsuz deniz koşuları, rüzgârın yönü ve şiddetiyle bağlantılı olarak mendireklerde yüksek dalga oluşumuna zemin hazırladı; sahil boyunca gözlenen yükselmeler çevredeki yapı ve liman alanlarında görsel etki yarattı.

Hopa’da dalgalar metrelerce yükseldi

Hopa’da dalgalar metrelerce yükseldi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu
images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi
images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor