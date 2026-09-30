Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor

Bafra'da kıyı tahkimatı çalışmaları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde sahil erozyonunu önlemek ve kıyı hattını güçlendirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen tahkimat çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen heyette Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yer aldı.

Projenin kapsamı ve teknik detaylar:

Tarım, Turizm, Doğa ve Çevre Projesi kapsamında yürütülen uygulamada toplam 1 milyar TL kaynak ayrıldı. Proje kapsamında 90 metre uzunluğunda 16 açık deniz dalgakıranı inşa edilerek sahilin denizin yıpratıcı etkilerine karşı korunması hedefleniyor. Bu yapıların kıyı erozyonunu azaltarak kıyı hattının fiziksel bütünlüğünü sağlaması amaçlanıyor.

Beklenen sosyal ve ekonomik etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla tarım ve balıkçılığın yanı sıra turizm ve ulaşım faaliyetlerinin desteklenmesi, kıyı güvenliğinin artırılması ve doğal yaşamın korunması hedefleniyor. Ayrıca kıyı hattının güçlendirilmesiyle Bafra sahilinin sosyal ve ekonomik açıdan canlanmasına katkı sağlanması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların bölgeyi uzun vadede koruması planlanıyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE PROTOKOL ÜYELERİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN 1 MİLYAR TÜRK LİRASI BEDELLİ PROJE KAPSAMINDA YAPIMINA BAŞLANAN TAHKİMAT İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.