Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu

Kayseri semalarında gökkuşağı manzarası

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca kent semalarında geniş bir gökkuşağı oluştu. Renkli yay, kentin birçok noktasından fark edildi ve kısa süreliğine gökyüzünü süsledi.

hava koşulları ve oluşum:

Yağmur damlalarının güneş ışığını kırmasıyla beliren bu doğa olayı, kent sakinlerinin dikkatini çekti. Sağanak sonrası güneşin dönmesi, gökkuşağının net olarak ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

dron görüntüleri ve izleyicilerin tepkisi:

Bazı vatandaşlar dron ile havadan görüntü kaydederek gökkuşağının perspektifini geniş açıyla belgelerken, yerden çekilen fotoğraf ve videolar da sosyal medyada ilgi topladı. İzleyenler, renklerin gökyüzünde bir araya gelmesini fotoğraf ve kısa videolarla paylaştı.

Bir süre boyunca izlenebilen gökkuşağı daha sonra kayboldu; ancak kaydedilen görüntüler kısa süren bu anı belleklerde bıraktı.

KAYSERİ'DE BELİREN GÖKKUŞAĞININ HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.