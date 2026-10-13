Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Horlama, nefes durmasına dönüşebilir: yetişkin ve çocuklarda riskler

Horlama ve uyku apnesi solunum yolundaki daralmaların sonucu olabilir; apne hem yetişkin hem çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 10:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Horlama, nefes durmasına dönüşebilir: yetişkin ve çocuklarda riskler

Horlama, nefes durmasına dönüşebilir: yetişkin ve çocuklarda riskler

Kahramanmaraş HG Hospital Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu, horlama ve uyku apnesi konusunda uyarılarda bulundu. Sağıroğlu, nefesin burundan akciğerlere kadar uzanan solunum yolu boyunca ilerlediğini, bu hattaki daralmaların hava akımında titreşim ve ses yaratarak horlamaya neden olduğunu aktardı.

apnenin tanısı ve nedenleri:

Horlama zaman zaman görülebilir; ancak asıl önem taşıyan nokta uyku sırasında nefes durması olan apnenin varlığıdır. Prof. Dr. Sağıroğlu, bu sorunların muayene ile tespit edilebildiğini ve altın standart kabul edilen uyku endoskopisi ile horlamanın hangi bölgede oluştuğunun belirlenebildiğini söyledi. Solunum yolunu daraltan veya tıkayan başlıca nedenler arasında alerji, burun kemiği eğriliği, polipler, yumuşak damaktaki yapısal sorunlar ve dil kökünün büyük olması yer alıyor.

tedavi seçenekleri ve öneriler:

Sağıroğlu, tespit edilen yere göre cerrahi tedavilerin uygulanabildiğini, ameliyat istemeyen veya ameliyata uygun olmayan hastalarda ise uyku sırasında takılan çeşitli maskelerle (uyku cihazları) horlamanın önlenmeye çalışıldığını belirtti. Tedavi planı muayene ve endoskopik değerlendirme sonucuna göre şekillendiriliyor.

Önlemler arasında en önemlilerinden biri olarak kilo kontrolü öne çıkıyor; kilo alındığında dokuların genişlemesi solunum yolunu daraltabiliyor. Ayrıca uyku sırasında kas tonusunu azaltan ve sakinleştirici etkisi olan maddelerden uzak durulmasının gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Sağıroğlu, horlamanın yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkilediğini ve tanı kriterlerinin farklı olduğunu hatırlattı: yetişkinlerde 10 saniye süren nefes durmaları apne sayılırken, çocuklarda birkaç saniyelik durmaların bile önemli kabul edildiğini söyledi. Çocuklarda bu durumun gelişim geriliği ve zihinsel işlev kayıplarına yol açabileceği nedeniyle horlamanın çocuklarda da ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ HG HOSPİTAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. SAİME GÜZELSOY...

KAHRAMANMARAŞ HG HOSPİTAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. SAİME GÜZELSOY SAĞIROĞLU, HORLAMANIN SOLUNUM YOLLARINDAKİ DARALMALARDAN KAYNAKLANABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, UYKU SIRASINDA NEFES DURMASI OLARAK BİLİNEN APNENİN HEM YETİŞKİNLERDE HEM DE ÇOCUKLARDA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çay ve Sultandağı'nda gıda güvenliği için kapsamlı denetimler
images

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor
images

Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı
images

Kocaeli'de dört ilçeyi kapsayan 2,8 milyar liralık altyapı hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi