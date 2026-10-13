Horlama, nefes durmasına dönüşebilir: yetişkin ve çocuklarda riskler

Kahramanmaraş HG Hospital Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saime Güzelsoy Sağıroğlu, horlama ve uyku apnesi konusunda uyarılarda bulundu. Sağıroğlu, nefesin burundan akciğerlere kadar uzanan solunum yolu boyunca ilerlediğini, bu hattaki daralmaların hava akımında titreşim ve ses yaratarak horlamaya neden olduğunu aktardı.

apnenin tanısı ve nedenleri:

Horlama zaman zaman görülebilir; ancak asıl önem taşıyan nokta uyku sırasında nefes durması olan apnenin varlığıdır. Prof. Dr. Sağıroğlu, bu sorunların muayene ile tespit edilebildiğini ve altın standart kabul edilen uyku endoskopisi ile horlamanın hangi bölgede oluştuğunun belirlenebildiğini söyledi. Solunum yolunu daraltan veya tıkayan başlıca nedenler arasında alerji, burun kemiği eğriliği, polipler, yumuşak damaktaki yapısal sorunlar ve dil kökünün büyük olması yer alıyor.

tedavi seçenekleri ve öneriler:

Sağıroğlu, tespit edilen yere göre cerrahi tedavilerin uygulanabildiğini, ameliyat istemeyen veya ameliyata uygun olmayan hastalarda ise uyku sırasında takılan çeşitli maskelerle (uyku cihazları) horlamanın önlenmeye çalışıldığını belirtti. Tedavi planı muayene ve endoskopik değerlendirme sonucuna göre şekillendiriliyor.

Önlemler arasında en önemlilerinden biri olarak kilo kontrolü öne çıkıyor; kilo alındığında dokuların genişlemesi solunum yolunu daraltabiliyor. Ayrıca uyku sırasında kas tonusunu azaltan ve sakinleştirici etkisi olan maddelerden uzak durulmasının gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Sağıroğlu, horlamanın yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkilediğini ve tanı kriterlerinin farklı olduğunu hatırlattı: yetişkinlerde 10 saniye süren nefes durmaları apne sayılırken, çocuklarda birkaç saniyelik durmaların bile önemli kabul edildiğini söyledi. Çocuklarda bu durumun gelişim geriliği ve zihinsel işlev kayıplarına yol açabileceği nedeniyle horlamanın çocuklarda da ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ HG HOSPİTAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. SAİME GÜZELSOY SAĞIROĞLU, HORLAMANIN SOLUNUM YOLLARINDAKİ DARALMALARDAN KAYNAKLANABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, UYKU SIRASINDA NEFES DURMASI OLARAK BİLİNEN APNENİN HEM YETİŞKİNLERDE HEM DE ÇOCUKLARDA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.