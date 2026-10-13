Sanatla iyileşme: Breastanbul buluşmalarında Dantel tiyatrosu sahnelendi

Breastanbul buluşmaları sahnede ve söyleşide:

Breastanbul Konferansı Buluşmaları kapsamında Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen halka açık etkinlikte tiyatro, müzik ve uzman söyleşileri bir araya geldi. Etkinlikte tiyatro oyuncusu ve yazarı Özlem Tokaslan ile sahnelenen 'Dantel' isimli müzikli meddah oyunu ilk kez izleyiciyle buluştu. Programın amacı; meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak, hastalara moral vermek ve toplumla güncel tıbbi gelişmeleri paylaşmaktı.

sanatın iyileştirici gücü:

Oyunun ardından konuşan Özlem Tokaslan, kadın sağlığı konusundaki farkındalığın önemine dikkat çekti ve oyunun zorlukla mücadele eden kadınların hikâyesini mizahi ve dönüştürücü bir dille anlattığını belirtti. Tokaslan, oyunu yazarak ve sahneleyerek kadın kanserlerine dikkat çekmeyi, hastaların yanında olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Breastanbul Konferansı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras ise konferansın bilimsel içeriğini halka açma yaklaşımının etkinliği diğer toplantılardan ayırdığını söyledi. Uras, konferansa 62 ülkeden bini aşkın uzmanın katıldığını hatırlatarak sanatın hastalık süreçlerinde önemli bir destek olduğunu; tiyatronun, söyleşilerin ve hasta buluşmalarının bu nedenle bir arada yürütüldüğünü vurguladı.

tedavi seçenekleri, erken tanı ve hasta deneyimleri:

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özlem Sönmez (Medikal Onkoloji), yeni ilaçlar ve tedavi yaklaşımlarının hastaların yaşam kalitesini artırdığını ve yaşam sürelerini uzattığını aktardı. Sönmez, erken tanı yöntemleri sayesinde tedavi başarısının %95'lere ulaştığını belirtti ve ileri evre meme kanserinde de tedavi seçeneklerinin hızla geliştiğini söyledi. Hastalara ise bilimsel verileri takip etmeleri ve hekim önerileriyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kanser tedavi sürecini atlatan Arzu Yavuz etkinlikte yaşadıklarını paylaşarak erken teşhisin hayat kurtardığını anlattı. Yavuz, ameliyat sırasında tespit edilen tümör sonrası ikinci evrede ameliyat ve 6 kür kemoterapi aldığını, şimdi düzenli kontrollerle süreci izlediğini söyledi. Tedavi sonrası eğitim alıp tasarımcılık hayalini sürdürdüğünü ve bu deneyimi 'yeniden doğuş' adını verdiği kreasyonda işlediğini de etkinlikte sundu.

Prof. Dr. Gül Esen İçten (Radyoloji) ise düzenli kontrollerin önemini vurguladı; ultrason, mamografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinin birbirinin yerine geçmediğini, her birinin rolü bulunduğunu; yapay zekinin de tanıda giderek daha fazla rol aldığına dikkat çekti. İçten, 40 yaş sonrası mamografi ile düzenli kontrol yapılmasını ve ailede genetik risk varsa taramanın daha erken başlamasının gerektiğini hatırlattı.

Breastanbul Düzenleme Komitesi'nde yer alan Seral Çelik (Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı) etkinliğin bilim ve toplumu bir araya getiren bir platform sunduğunu belirtti. Çelik, Türkiye'de her yıl 25 bin kadının meme kanseriyle tanıştığını anımsatarak erken teşhis oranlarını artırmak için bilinçlenmenin ve uygun taramaların önemine dikkat çekti. 'Dantel' oyununun, hayatını bir dantel gibi örmüş kadınların hikâyelerini sahneye taşıdığını ekledi.

Etkinlik, tiyatro gösterimiyle başlayan programın ardından uzman konuşmaları ve hasta buluşmalarıyla devam etti; hem tıbbi bilgiler paylaşıldı hem de hastalara yönelik moral ve destek mesajları öne çıkarıldı. Organizasyon, kamuoyunda meme kanseri farkındalığını artırma ve erken tanı bilincini güçlendirme amacına hizmet etti.

BREASTANBUL KONFERANSI BULUŞMALARI KAPSAMINDA, PEMBE İZLER KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE TİYATRO OYUNCUSU ÖZLEM TOKASLAN’IN YAZIP YÖNETTİĞİ "DANTEL" İSİMLİ MÜZİKLİ MEDDAH OYUNU İLK KEZ SAHNELENDİ.