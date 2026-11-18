Operasyon ve yakalama:
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. yakalandı.
Soruşturma ve teslim işlemi:
Yakalanan hükümlü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hüküm giymiş bulunuyor. Gözaltına alınan R.A.'nın işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA 19 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN R.A., JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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