Bilim Kafe'de obezitenin perde arkası ele alındı:

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde bu kez obezite konusu gündeme taşındı. Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde gerçekleştirilen "Obezitenin Perde Arkası: Vücudumuza Neler Oluyor?" başlıklı programda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinlikleriyle toplumla buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve etkinlikte obezitenin ele alınacağını, konuşmacıya ve huzurevi yetkililerine teşekkür etti.

Gamsızkan'ın sağlık ve beslenme vurguları:

Doç. Dr. Gamsızkan, sunumunda obezite hastalığı, doğru beslenme ve uzun yaşam üzerinde durdu. Tansiyon ve şeker hastalığının damarları olumsuz etkilediğini, bu nedenle hücrelerin ve damarların dayanıklı ve sağlıklı tutulmasının hedeflendiğini anlattı. Katılımcılara yönelik önerilerinde saat 20.00’dan sonra şekerli meyvelerin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti ve akşam geç saatlerde şekerli meyve tüketiminin karaciğerde yağlanmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gamsızkan, ara öğünlerde yoğurt ve yağlı tohumların tercih edilmesini önerirken, tatlıların ise akşama bırakmak yerine öğle öncesi ara öğünlerde tüketilmesini tavsiye etti. Şekerli ve karbonhidratlı besinlerin kan şekerini hızla yükselttiğini, bunun sonucunda insülinin devreye girdiğini ve sürekli tatlı tüketiminin insülin duyarsızlaşmasına yol açarak kanda sürekli yüksek şeker seviyelerine neden olduğunu belirtti.

Beslenme düzeni ve sağlık ilişkisi:

Gamsızkan ayrıca katkı maddeli ürünlerin vücuttaki dengeli sistemi bozduğunu, birçok hastalığın ekseriya beslenme düzenindeki bozukluklardan kaynaklandığına dikkat çekti. Obezitenin bir hastalık olarak tanımlandığını vurgulayan Gamsızkan, obezitenin kanser ve mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa zemin oluşturduğunu ifade etti.

Etkinlik sırasında huzurevi sakinlerinin soruları yanıtlandı ve onlara kişiye uygun sağlıklı beslenme önerileri verildi. Gamsızkan'a katkıları nedeniyle Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Programın sonunda Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hekimleri tarafından muayene edilerek sağlık kontrollerinden geçirildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ VE TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİM KAFE ETKİNLİĞİNDE BU KEZ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA GELEN OBEZİTE HASTALIĞI ELE ALINDI.