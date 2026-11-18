Tarihçesi ve kökeni:

Aksaray malaklısı, bölgedeki hafızada "Anadolu aslanı" olarak yer etmiş, tarihsel kökenleri itibarıyla geniş bir zaman dilimini kapsayan bir ırktır. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, malaklıların kökeninin 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını ve Mezopotamya ile Fırat-Dicle havzasına gelen topluluklarla birlikte bölgeye yerleştiğini belirtiyor.

Tıpırdamaz, malaklıların özellikle Asur döneminde savaş köpeği olarak kullanıldığını, yaklaşık 3 bin 500 yıl önce düşmana salınan iri köpeklerin çatışmalarda öne çıkarıldığını anlatıyor. Asurluların zaman zaman karşı tarafa yüzlerce köpek gönderdiklerini söyleyen Tıpırdamaz, bu tarihsel kullanımın ırkın güçlü, cesur ve koruyucu özelliklerinin temelinde yer aldığını vurguluyor. Ayrıca Aksaray’ın Yeşilova beldesindeki Acemhöyük’ün Asurluların ticaret merkezi olduğuna dikkat çekiliyor.

Günümüzde yetiştiricilik ve talep:

Bugün Aksaray malaklısı hem Türkiye içinde hem de yurt dışında artan bir ilgi görüyor. Yetiştiriciler, ırkın hem çoban hem de bekçi köpeği olarak kullanımını öne çıkarıyor; sahiplerine karşı sadakati ve bekçilik yeteneği sıkça vurgulanan özellikler arasında. Tıpırdamaz, malaklıların insan içinde büyüdüğünde agresif olmadığını, doğru sosyalleştirildiğinde aileye uyum sağladığını ifade ediyor.

Yetiştirici Eray Bayrak ise malaklıların bakımı, aşıları ve parazit kontrollerine dikkat ederek yıllık üretim yaptıklarını belirtiyor. Bayrak, sosyal medya paylaşımlarının ardından gelen taleplere göre yavruların aşı ve iç parazit tedavileri tamamlandıktan sonra alıcılara gönderildiğini söylüyor. Yetiştiricilerin verdiği rakamlara göre ortalama yılda 30-35 yavru yetiştiriliyor.

Bayrak ayrıca Aksaray malaklısının yalnızca iri ve heybetli değil, aynı zamanda atletik ve hızlı bir çoban köpeği olduğunu hatırlatıyor. Bir çift malaklının normal koşullarda yaklaşık 300-400 koyuna bakabildiği, ırkın cesaretinin ve geri çekilmeyen yapısının ise sürü ve bekçilik görevlerinde öne çıktığı belirtiliyor. Yetiştiriciler, köpeklerin fazla kilo almamasına dikkat ederek daha fonksiyonel ve sağlıklı bireyler yetiştirmeye çalışıyor.

Son yıllarda artan ilgi, hem tanıtım çabaları hem de yurtdışı talepleri ile destekleniyor. Aksaray malaklısı yetiştiricileri, ırkın tarihsel mirasını koruyarak dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade ediyor ve talepleri karşılamak üzere hem ülke içine hem de dışına gönderimler yaptıklarını aktarıyorlar.

İRİ CÜSSESİ VE KİLOSUYLA ‘ANADOLU ASLANI’ OLARAK BİLİNEN AKSARAY MALAKLI KÖPEĞİ 3 BİN 500 YIL ÖNCE ASURLULAR TARAFINDAN SAVAŞ KÖPEĞİ OLARAK KULLANILMIŞ.