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Epilepsi iddiası: Batman'da 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Kozluk'ta epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edilen 16 yaşındaki R.E., 8. kattan düşerek ağır yaralandı; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Epilepsi iddiası: Batman'da 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre epilepsi hastası olduğu öğrenilen 16 yaşındaki R.E., iddiaya göre nöbet geçirdiği sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan düştü.

Müdahale ve gelişmeler:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.E.'ye sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, düşmenin kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN 16 YAŞINDAKİ R.E., 8’İNCİ KATTAN...

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN 16 YAŞINDAKİ R.E., 8’İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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