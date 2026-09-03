Epilepsi iddiası: Batman'da 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre epilepsi hastası olduğu öğrenilen 16 yaşındaki R.E., iddiaya göre nöbet geçirdiği sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan düştü.
Müdahale ve gelişmeler:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.E.'ye sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Soruşturma sürüyor:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, düşmenin kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN 16 YAŞINDAKİ R.E., 8’İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
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