Polatlı adliye kavşağında zincirleme kaza:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Şentepe Mahallesi Polatlı-Akşehir yolu Mevlana Caddesi'ndeki Adliye Kavşağı'nda akşam saatlerinde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki bir tırın trafik ışıklarında bir araca çarpması sonucu diğer araçlar da birbirine çarptı.

Olay yerinde müdahale ve ekiplerin çalışması:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan toplam 8 araç için ilk inceleme olay yerinde yapıldı, ekipler güvenlik ve kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma ve trafik durumu:

Kazada yaralanan olmadı ancak yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri çarpışma zincirinin nasıl oluştuğunu araştırıyor ve kavşaktaki trafik düzeni için gerekli önlemler değerlendiriliyor.

Polatlı’da 8 araçlı zincirleme trafik kazası