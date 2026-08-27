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Iğdır'ın 50 yıllık sulama umudu gökyüzünden görüntülendi

Ünlendi Barajı'nın Şubat ayında kapakları kapatılarak su tutmaya başlaması havadan görüntülendi; proje 98.620 dekar sulama ve içme suyu sağlayacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Iğdır'ın 50 yıllık sulama umudu gökyüzünden görüntülendi

Ünlendi Barajı havadan görüntülendi

Iğdır'ın uzun yıllardır beklediği Ünlendi Barajı, Şubat ayında kapaklarının kapatılmasıyla su tutmaya başladı. Dronla kaydedilen görüntülerde, baraj gövdesinin arkasında oluşan geniş su yüzeyi ve yükselen su seviyesi net biçimde görüldü. Bölgedeki üreticiler ve yerel yönetimler, suyun dolmasıyla birlikte tarımsal sulamada önemli bir rahatlama bekliyor.

Barajın teknik özellikleri:

Proje, 1,9 milyar liralık yatırımla hayata geçirildi. Ünlendi Barajı'nın gövde yüksekliği 67 metre olarak planlandı ve depolama kapasitesi yaklaşık 100 milyon metreküp olarak açıklandı. Şubat ayında kapakların kapatılmasıyla başlayan su tutulma işlemi, barajın tasarlanan kapasiteye ulaşmasıyla tamamlanacak.

Bölge tarımı ve içme suyu üzerindeki etkileri:

Baraj tam doluluğa ulaştığında Iğdır Ovası'nda toplam 98.620 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Ünlendi Barajı'nın, Iğdır'ın yanı sıra Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri ile bazı belde ve köylerin içme suyu ihtiyacına katkı sağlaması planlanıyor. Havadan görülen su seviyesindeki düzenli artış, üreticiler tarafından umut verici bulundu.

Projenin tamamen devreye girmesiyle beraber bölgedeki tarımsal verimlilikte artış, su yönetiminde uzun vadeli güvence ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinde iyileşme bekleniyor. Yerel yetkililer, barajın işletmeye alınmasıyla birlikte sulama altyapısının etkin kullanımına ve suyun eşit dağılımına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirtiyor.

IĞDIR&#039;IN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ ÜNLENDİ BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

IĞDIR'IN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ ÜNLENDİ BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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