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Kırklareli sahilinde rüzgar hızlarına dikkat: fırtına bekleniyor

Demirköy ve Vize sahillerinde 28 Ağustos Cuma 18.00'den 29 Ağustos Cumartesi 23.59'a kadar rüzgarın 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 km'ye ulaşması bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırklareli sahilinde rüzgar hızlarına dikkat: fırtına bekleniyor

Kırklareli sahilinde fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısında etkili olması beklenen fırtına için uyarı yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçelerinin sahil kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın zamanı ve kapsamı:

Yetkililer, fırtınanın 28 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de başlayarak 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar etkili olacağını bildirdi. Uyarıda Kırklareli-İstanbul hattında rüzgârın özellikle sahil kesimlerinde yoğunlaşacağı vurgulandı.

Beklenen etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Fırtına nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar, liman operasyonlarında gecikmeler ve kıyı boylarında hasar riski bulunuyor. Vatandaşlara, sahil kesiminde bulunanların ve denizle bağlantılı faaliyet yürütenlerin tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça denize açılmamaları istendi. Yetkililer ayrıca su üzerindeki küçük tekniler ile balıkçılar için erken önlem alınmasını önerdi.

Olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilir; konum ve acil durum bilgilerini hızlı iletmek için Hayat 112 uygulaması da kullanılabiliyor. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri afet koordinasyonuna hazır bulunuyor.

Hava koşuları normale dönene kadar yetkililerin duyuruları takip edilmeli, ulaşım planları ve deniz faaliyetleri bu uyarılar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir.

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINA...

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY VE VİZE İLÇELERİNİN SAHİL KESİMLERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINA NEDENİYLE VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ. RÜZGARIN SAATE 50 İLA 75 KİLOMETREYE VARAN HIZLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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