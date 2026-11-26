Muhabirler Derneği 2026 ödül töreni ve öne çıkanlar:

Muhabirler Derneği 2026 ödülleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende, basın temsilcileri ve davetlilerle birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da yer aldı. Organizasyon kapsamında ayrıca derneğin yeni haber platformu muhabirler.org tanıtıldı.

Gecenin dikkat çeken sonucu, İhlas Medya Grubu bünyesindeki kuruluşların birden fazla ödüle layık görülmesi oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) törenin en önemli ödüllerinden biri olan Yılın Haber Ajansı ödülünü aldı; ödülü İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci teslim aldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin mesajı:

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteciliğin toplumun haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran ve yaşananlara ışık tutan bir meslek olduğunu vurguladı. Çiftçi, haber üretiminin arkasındaki uykusuz geceler, bekleyişler ve zaman zaman göze alınan tehlikelerin gazetecilerin emeğini öne çıkardığını söyledi.

Çiftçi ayrıca iletişim araçlarının yaygınlaşmasının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Şiddetin ve suçun normalleştirilmesine karşı ortak hassasiyet gerektiğini belirterek, ailelerin yanı sıra medya kuruluşları ve yayıncıların da bu konuda sorumluluğu olduğuna işaret etti. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerin önemine de değindi.

İhlas Medya Grubu'nun ödülleri ve isimler:

Törende İhlas Medya Grubu adına birçok isim ödül aldı. İhlas Haber Ajansı iddiasını pekiştirirken, kurum çalışanları farklı kategorilerde başarıya imza attı. Öne çıkan ödüller arasında Türk Basınına Katkı Ödülünü İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy aldı.

Gecede ayrıca İHA kameramanı Gürkan Sayın, "Özel kuvvetler tatbikatı" haberiyle Yılın haber kameramanı ödülünün sahibi oldu. İHA foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ise "Yıkımın ortasında yaşam" çalışmasıyla Yılın foto muhabiri seçildi. İHA muhabiri Musa Erdoğan da İsmail Güneş Vefa Ödülüne layık görüldü.

Tören sırasında ödüller İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan tarafından takdim edildi. Dernek başkanı Berrin Yücesan ise derneğin mesleki dayanışma, eğitim programları ve sahada görev yapan gazetecilerin güvenliği konusundaki önceliklerini aktardı.

Diğer kategorilerde kazananlar:

Ödüller geniş bir yelpazede dağıtıldı. Haber başarı ödüllerinde CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman "Yılın dosya haberi" ödülünü alırken, TRT Haberden Duygu Özdemir Barshan ve Furkan Aydın "Yılın özel haberi" kategorisinde ödüle değer görüldü.

Diğer kategorilerde öne çıkan isimler arasında TRT Haberden Oğulcan Atılgan ve Osman Eken (Yılın savunma haberi), NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen (Yılın ekonomi haberi), Hürriyetten Selçuk Böke (Yılın diplomasi haberi) yer aldı. Ayrıca TRT Haber muhabir ve ekipleri birçok teknik ve içerik ödülüne layık görüldü.

Program ve ekran kategorilerinde de adaylar ödül aldı; TGRT Haber Ankara temsilcisinin sunduğu "Gündem Ankara Fatih Atik" programı Yılın haber programı seçildi. Ekran performansı, dron görüntüleri, kurgu ve yapım gibi alanlarda farklı kurum ve isimler ödüllendirildi.

Tören, basın mensuplarının mesleki zorluklarına vurgu yapan konuşmalar ve ödül takdimleriyle sona erdi. Muhabirler Derneği ödül gecesinde, özellikle sahada görev yapan gazetecilerin güvenliği ve genç nesiller üzerindeki medya etkisi konularının önemine dikkat çekildi.

Sonuç olarak gecede İhlas Medya Grubu ve İhlas Haber Ajansı, aldığı toplam 6 ödülle törene damga vurdu; İHA ise Yılın Haber Ajansı olarak ayrıştı ve kurum çalışanlarının öne çıkan başarıları gece boyunca vurgulandı.

"YILIN HABER AJANSI" ÖDÜLÜNÜ İHLAS HABER AJANSI ADINA, İHA ANKARA HABER MÜDÜRÜ BEYAZIT CEBECİ (SAĞDA), İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN (SOLDA) ALDI