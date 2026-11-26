Çalışmanın kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, Çalılıöz Mahallesindeki 513. Sokakta altyapı çalışması yürüttü. Açıklamaya göre, 250 metre uzunluğundaki sokakta ana isale hattı ve abone bağlantıları dahil olmak üzere toplam 400 metrelik içme suyu hattı yenilendi.

Yol düzenlemesi ve malzeme:

Sokakta devam eden çalışmalarda yol yüzeyinin ve çevresinin düzenlenmesi de planlanıyor. Buna göre 500 metre bordür döşenecek, 700 metrekare kilit parke taşı serilecek ve yol kaplamasında 400 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, içme suyu hattının yenilenmesinin ardından ekiplerin bordür döşeme çalışmalarına başladığı bildirildi.

KIRIKKALE BELEDİYESİ EKİPLERİ, 513. SOKAK’TA 400 METRELİK İÇME SUYU HATTINI YENİLEYEREK BORDÜR DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI