İkinci milli hızlı tren seti raylara adım adım hazırlanıyor

imalat çalışmaları ve üretim takvimi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde ikinci setin üretim çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. TÜRASAŞ tarafından yürütülen imalat sürecinde, ilk setin testleri sürerken ikinci setin de fabrikada adım adım raylara hazırlanmakta olduğu bildirildi.

Bakan Uraloğlu, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, 2027 yılında 7, 2028 yılında 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu hedef doğrultusunda seri üretim ve test aşamalarının eş zamanlı yürütüldüğü vurgulandı.

teknik kapasite ve yerli bileşenler:

Her bir Milli Hızlı Tren seti 8 araçtan oluşuyor ve set başına 577 yolcu kapasitesi bulunuyor. Trenlerin kritik bileşenleri arasında yer alan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi ise ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildi.

Bu yerli bileşenlerin kullanımı, bakım ve yedek parça temin süreçlerinde bağımsızlığı güçlendirecek; aynı zamanda maliyet ve tedarik sürelerinin kısalmasına katkı sağlayacak şekilde planlanıyor.

test süreci ve performans verileri:

İlk setin testleri başarıyla sürüyor. Bakan Uraloğlu, işletme hızının saate 225 kilometre olarak belirlendiğini, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında trenin saate 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı. Bu veriler, tasarımın fiili şartlar altında doğrulanmasına ve işletme parametrelerinin nihai hale getirilmesine olanak tanıyor.

İkinci setin imalatı tamamlandıkça test programına dahil edilmesi ve sahaya entegrasyon adımlarının hızlanması bekleniyor. Proje yönetimi, üretim hattı verimliliği ve test sonuçlarına göre seri üretim takvimini kesinleştirecek.

Ulaştırma altyapısında yerli çözümlerle ilerleyen bu proje, hem teknolojik bağımsızlık hem de yüksek kapasiteli yolcu taşımacılığında artış hedefliyor. Yetkililer, planlanan üretim ve test süreçlerinin öngörülen takvime uygun şekilde sürdürülmesi için çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN MİLLİ HIZLI TREN’İN İKİNCİ SETİNDE ÜRETİM ÇALIŞMALARININ HIZLA SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.