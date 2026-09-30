ikizleri için yılmayan fedakârlık: samsunlu annenin 16 yıllık mücadelesi

Samsun'da fedakârlık, sabır ve sevgiyle yürütülen uzun bir mücadele

Samsun'da yaşayan 46 yaşındaki Zeynep ve 47 yaşındaki Yusuf Bitirgan çiftinin ikiz çocukları Talip ve Resul, 16 yıl önce prematüre dünyaya geldi. Doğum sonrası başlayan sağlık süreçleri, ailenin yıllar içinde farklı gelişimsel zorluklarla karşılaşmasına neden oldu.

erken dönem, tanılar ve günlük zorluklar

Doğumun hemen ardından çocukların sağlık durumuyla ilgili sıkıntılar yaşandı; aile, ilk zamanlarda prematürelikten kaynaklı sorunlarla mücadele etti. Zaman içinde ikizlerden Resul zihinsel engelli olarak değerlendirilirken, Talip'e üç yaşında otizm tanısı kondu. Anne Zeynep Bitirgan, "Çok zorluklar yaşadık" sözleriyle başlayan anlatımında, doktorların o dönemde daha ağır senaryolardan söz ettiğini aktardı.

Talip'in otizm nedeniyle günlük yaşamda belli güçlükler yaşadığını belirten Bitirgan, çocuğun takıntıları ve seçici beslenme gibi durumların aile hayatını etkilediğini, kalabalıkları sevmemesi nedeniyle sosyal alanlarda kısıtlamalar yaşadıklarını söyledi. Bu durumlar gündelik planlamada ve dışarı çıkışlarda ekstra tedbirler gerektiriyor.

eğitim, umut ve gelecek beklentisi

İkizler eğitimlerini, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Atakum ilçesindeki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sürdürüyor. Anne Bitirgan, çocuklarının burada hem eğitsel destek almasını hem de ileride bir meslek sahibi olmalarını istediğini belirterek, "Okulumuz çok güzel. Burada bir meslek öğrenmelerini istiyorum" dedi.

Aile, okulun sağladığı düzenli eğitim ve mesleki yönlendirme sayesinde çocukların hayat kalitesinde iyileşme bekliyor. Okul ortamı, hem beceri gelişimine hem de sosyal adaptasyona katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

anne olarak dayanma gücü ve mesajı

16 yıldır çocukları için yılmadan çalışan Bitirgan, kendisini güçlendiren şeyin çocukları olduğunu söylüyor: "Beni güçlendiren şey çocuklarımdır. Mecburuz ve evlatlarımız bakmak zorundayız. Hiç isyan etmedik ve etmiyoruz." Aile, yaşananları "Allah'ın bir imtihanı" olarak değerlendiriyor.

Benzer durumdaki ailelere seslenen Bitirgan, umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı: "Bu tür durumda olan aileler hiçbir zaman isyan etmesin ve umutlarını kaybetmesin." Ailenin gündelik yaşamda sağladığı sabır, fedakârlık ve sevgi, uzun vadede çocukların eğitim ve sosyal becerilerinde fark yaratma hedefi taşıyor.

Samsun'da bir annenin fedakarlık, sabır ve sevgi dolu mücadelesi