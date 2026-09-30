Malatya havalimanı yeni terminaliyle yolcu kabulüne başladı

Malatya havalimanı yeni terminaliyle hizmete başladı

Malatya Havalimanı'nın yapımı tamamlanan yeni terminal binası yolcu kabulüne başladı. Terminalin apronunda 102 bin 927 metrekarelik alanda 13 uçak parkı bulunuyor ve aynı anda 5-6 uçağa yolcu indirme-bindirme hizmeti verilebiliyor. Yeni yapıda yolcu akışı ve işlemlerinin hızlanması için çok sayıda donatı yolcuların kullanımına sunuldu.

terminalin teknik kapasitesi ve alan dağılımı:

Yeni terminalde bin 786 metrekarelik check-in salonu yer alıyor. İç hatlar giden yolcu salonu bin 417 metrekare, dış hatlar giden yolcu salonu 614 metrekare olarak planlandı. Gelen yolcular için iç hatlar salonu 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 971 metrekare ve karşılayıcılar holü 815 metrekare büyüklüğünde. Yolcu işlemlerini hızlandırmak üzere terminalde 18 check-in bankosu ve giden ile gelen yolcular için 6'şar pasaport bankosu (toplam 12) hizmet veriyor.

yolcu konforu, VIP/CIP ve sosyal alanlar:

Terminalde ayrıca bin 813 metrekarelik VIP alanı ile bin 19 metrekarelik CIP alanı bulunuyor. 498 araç kapasiteli otopark, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal kullanım alanları yolculara sunuldu. Bu düzenlemelerle yeni terminalin, önceki tesisle kıyaslanamayacak düzeyde konfor ve işlevsellik sağladığı vurgulanıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci proje hakkında, "Malatya'nın özellikle çok beklediği ve yakından takip ettiği havalimanı projesinin tamamlandığını görmek ve dünden itibaren de ilk yolcularını kabul ettiklerini görmek bizleri memnun etti. Açılışını da inşallah Bakanımızla beraber yapacağız. Bu projeyi görmek için bugün buradayız. Geldiğimiz nokta itibarıyla Malatya'ya çok güzel bir eser kazandırmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, projede emeği geçenlere teşekkür ederek yeni terminalin yolcu konforu açısından önemli imkanlar sunduğunu söyledi: "Yaklaşık 13 tane uçağımızın park alanının olduğu ve aynı anda 5-6 uçağa servis verebilecek, yolcu indirip bindirecek, dış hatlarıyla, her alanıyla, idari alanıyla da dahil olmak üzere gerçekten çok işlevsel bir havalimanı oldu. Ben inanıyorum ki konfor bakımından Türkiye'nin sayılı havalimanlarından biri olacak." Ayrıca çocuk oyun alanlarının terminale ayrı bir özellik kattığını ve Malatya'dan özellikle Ankara'ya gerçekleştirilen seferlerin artırılması yönündeki girişimlerin sürdüğünü belirtti.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ HAVALİMANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU