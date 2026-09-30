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Kilis'te palamut kampanyası başladı: tanesi 100 liraya satışa sunuldu

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, palamut bolluğunu değerlendirip tanesini 100 liraya satışa sundu; Yusuf usta balığı çiğ çiğ yedi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te palamut kampanyası başladı: tanesi 100 liraya satışa sunuldu

kampanyanın hedefi ve uygulanışı:

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerdeki palamut bolluğunu değerlendirerek halkın daha fazla balık tüketmesini sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı. Aygün, kampanya kapsamında palamut balığının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirtti. Amacın Kilis halkına uygun fiyattan taze balık ulaştırmak olduğunu vurgulayan Aygün, palamutun faydalarına dikkat çekerek vatandaşları balık tüketmeye teşvik etti.

usta ve müşterilerin tepkisi:

Balıkçıda çalışan Yusuf usta kampanyanın sevincini müşterilerden daha fazla yaşayanlardan biri oldu. Aygün, Yusuf usta ile ilgili olarak, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise balığın faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olmasının satın alma isteğini artırdığını dile getirdi. Kampanya sayesinde birçok müşteri daha fazla palamut almaya başladığını söyleyen Aygün, tedarik ve satış süreçlerinin planlı şekilde sürdürüleceğini aktardı.

yerel ekonomi ve tüketim açısından etkiler:

Kampanya, küçük esnafın ve tüketicinin doğrudan fayda sağlayacağı bir uygulama olarak öne çıkıyor. 100 lira gibi sabitlenen bir fiyatın kısa dönemde talebi artırması ve balıkçı pazarına canlılık getirmesi bekleniyor. Aygün, kampanyanın devamı ve benzer uygulamaların bölgedeki balık tüketimini kalıcı biçimde artırabileceğini belirtti.

Haber, Kilis'te başlatılan bu kampanyanın hem tüketici alışkanlıklarında hem de yerel pazar dinamiklerinde gözle görülür değişikliklere yol açabileceğine işaret ediyor.

Kilis’te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Kilis’te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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