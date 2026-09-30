Deniz bereketi tezgahlara yüzünü gösterdi

Denizlerde bereket yeniden tezgahlarda

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denizlere açıldı, tezgahlar yeniden hareketlendi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, hamsi, istavrit ve sardalyanın bol çıktığını söyledi. Balığın bolluğunun pazara da olumlu yansıdığına dikkat çeken Balcı, tüketicileri sofralarında balığa daha fazla yer vermeye çağırdı.

Palamut tezgahların yıldızı:

Balcı, palamut sezonunun iyi geçtiğini, balığın yağlanıp lezzetlendiğini ve boyutlarının arttığını belirtti. "Palamut 150 liradan başlıyor. Yağlandı, lezzetlendi. Bir palamut şu anda yarım kilodan fazla. Her geçen gün daha çok da büyüyor" dedi. Hamsinin kilosunun 200 liradan satıldığı bilgisini paylaşan Balcı, palamut fiyatlarının da 150 liradan başladığını vurguladı.

Fiyat ve erişilebilirlik:

Balcı, balık bolluğunun fiyatlara olumlu şekilde yansıdığını ifade ederek, "Balığa zam gelmedi. Üç yıldır aynı fiyata satıyoruz balıkları" diye konuştu. Mevsimsel artışın tezgahlarda çeşitliliği artırdığı ve tüketicinin daha kolay erişebildiği belirtildi.

Sağlık ve tüketim önerileri:

Balcı, balığın yalnızca ekonomik değil sağlık açısından da önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret etti ve vatandaşlara "Haftada en az iki gün balık yiyelim" çağrısında bulundu. "Reçeteye yazmıyorlar ama öneriyorlar. Haftada en az 2 gün balık yiyelim. Hem sağlıklı hem de doğal" sözleriyle doktorların balık tüketimini tavsiye ettiğini aktardı.

Pişirme çeşitleriyle sofralara çeşit:

Balığın sofralarda farklı pişirme yöntemleriyle daha fazla yer alması gerektiğini söyleyen Balcı, "Bir gün ızgara yiyorsak, bir gün tava yiyelim. Bir gün fırın, bir gün buğulama. Ama soframızdan balığı hiç eksik etmeyelim. Özellikle öğrencilerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık yedirelim" dedi.

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ KURUCUSU BALIKÇI KENAN BALCI, PALAMUT, HAMSİ, İSTAVRİT VE SARDALYANIN BOL ÇIKTIĞINI BELİRTTİ