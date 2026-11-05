İlan sitelerindeki fiyat oyunları Kayseri emlak piyasasını bozuyor

Kayseri emlak piyasasında ilan sitelerinin yarattığı tedirginlik

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy son dönemde ilan portallarına vatandaşlar tarafından yüksek bedellerle girilen ilanların bölge emlak piyasasında ciddi rahatsızlık yarattığını belirtti. Atasoy, vatandaşların çoğunlukla şanslarını denemek amacıyla fahiş fiyatlarla ilan açtığını, bunun ise piyasa algısını ve gerçek alım-satım dengesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İlan doğrulama ve aile yakınlarının ilanları:

Atasoy, yeni sisteme göre E-Devlet ilan doğrulama mekanizisi nedeniyle bazen birinci derece yakınların mülk sahipleri adına ilan girdiğini aktardı. Bu ilanlarda sıkça görülen yüksek fiyat denemelerinin sektörde kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Atasoy, bunun hem emlakçılara hem de gerçek satış yapmak isteyen mülk sahiplerine zarar verdiğini söyledi.

Meslektaşlarının piyasaya, talebe ve benzer gayrimenkullere göre daha gerçekçi rakamlar koymaya çalıştığını belirten Atasoy, buna karşın bireysel girilen yüksek fiyatların alıcıların ve diğer satıcıların algısını yükselttiğini, örnek olarak bir dairenin emlakçılarda 3 milyon liraya ilanlı iken başka bir vatandaşın aynı mülk için 3,5 milyon lira ilan verebildiğini anlattı. Bu tür farkların, fiyatların yukarı çekilmesine neden olduğunu söyledi.

Rekabet kanunu ve yetkili kurumlarla iletişim:

Oda başkanı, bu durumun 4054 sayılı Rekabet Kanunu kapsamında da sorun teşkil ettiğini belirterek, şikayet ve tespitlerini Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara sözlü ve yazılı olarak ilettiklerini ifade etti. Atasoy, oda olarak üyelerinin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve sahadaki meslektaşların ile gerçek değerinden gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Atasoy, ilan portallarındaki düzenleme eksikliklerinin rekabeti yanlış yönlendirerek fiyatları yükselttiğini, ilanların sahipleri tarafından alınıp geri çekilmesine yönelik uygulamaların da piyasada ekstra dalgalanma yarattığını ekledi.

Odanın önerileri ve piyasayı dengeleme çabası:

Kayseri Emlakçılar Odası, alıcıların ve satıcıların doğrudan lisanslı emlakçılarla çalışmasını tavsiye ederek, meslektaşlarının piyasa rayına uygun fiyatlandırma yapmaya özen gösterdiğini bildirdi. Atasoy, emlak profesyonellerinin mümkün olduğunca fahiş fiyatlı ilanlarla ilgilenmemeye çalıştığını ve piyasa dengelerini korumaya yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Meslek etiği ve piyasa şeffaflığının korunmasının, ilan sitelerinde rastlanan spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Yer gösterme parası şikayetleri hakkında açıklama:

Son dönemde bazı illerde konuşulan, emlakçıların yer gösterme ücreti talep ettiği yönündeki duyumlara da değinen Atasoy, Kayseri'de bugüne kadar böyle bir uygulama veya şikayetle karşılaşmadıklarını söyledi. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde hem Odaya hem de Ticaret Bakanlığına başvurabileceklerini hatırlattı ve Kayseri'de bu sorunun yaşanmayacağını öngördüklerini belirtti.

Genel olarak Atasoy, ilan portallarındaki kayıtların ve fiyat bilgisinin piyasa dengesini doğrudan etkilediğini; bu nedenle düzenleyici kurumlarla iş birliğinin, ilan doğrulama süreçlerinin sıkı tutulmasının ve tüketicilerin lisanslı emlakçılarla çalışmasının önem taşıdığını yineledi.

Emlakçılardan 'ilan sitesi' şikayeti