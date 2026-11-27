Konyaspor Alanyaspor deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek çok ihtiyaç duyduğu puanları hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyetin takım için önemine vurgu yaptı ve bundan sonra hedeflerinin bir galibiyet serisi yakalamak olduğunu belirtti.

Palut’un maç değerlendirmesi:

Palut maçın genelinde istedikleri oyunu ilk bölümde sahaya yansıttıklarını söyledi: "Ligde çok ihtiyacımız olan puanları bugün kazandık. Maça baktığımız zaman ilk 60-65 dakika istediğim oyun sahadaydı. Çok kötü bir gol yedik. Buna rağmen bir kırılma yaşamadan devam ettik ve golü bulduk." Teknik adam, ikinci yarının ilk bölümünde golü bulmaya yakın ataklar ve duran topların olduğunu ifade etti ancak 65. dakikadan sonra yapılan değişikliklerle orta sahayı rakibe kaptırdıklarını kabul etti: "Bu bölüm bizim için çok kabul edilebilir değildi. Rakibimiz de pozisyonlara girdi."

Palut, maçtaki diğer bir detaya da değinerek penaltı golünün takım adına moral sağlayıcı olduğunu vurguladı: "Tam istediğimiz oyunu oynayamadığımız anlarda penaltıdan da olsa golü bulduk. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı. Artık kazanmamız gerekiyordu. Ben iyi futbola çok önem veren bir antrenörüm ancak bugün bir şekilde kazanmalıyız noktasına gelmiştik. Çok kritik bir galibiyet aldık."

Hedefler, kadro ve taraftara mesaj:

Palut, takımın önünde kısa vadede net bir hedef olduğuna dikkat çekti: "Artık bir seri yakalamamız gerekiyor. Çünkü kaybedeceğimizden çok daha fazlasını kaybettik. İlk yarının kalan maçlarında maksimum puanı alarak ikinci yarıya daha umutlu bakmak istiyoruz." Teknik direktör, bu maçı psikolojik bir eşik olarak gördüklerini ve tempoyu yükselterek istenen seri için çalışacaklarını ekledi.

Taraftarlara yönelik sözlerinde ise hem mahcubiyet hem de teşekkür ifadelerini kullanan Palut, Gaziantep maçının önemine dikkat çekti: "Taraftara mahcubum ve teşekkür ediyorum. Bunun özeti bu. Her maç çok zor ancak artık bir yükselişe geçmemiz gerekiyor." Ayrıca kaleci tercihiyle ilgili olarak Deniz’in forma şansını iyi değerlendirdiğini söyleyerek, "Genelde Bahadır oynuyordu. Deniz çok oynamak isteyen, hem kariyeri hem de Konyaspor için mücadele eden bir kaleci. Bugün ona şans geldi. Bence genel anlamda iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncularının skor katkısına da değinen Palut, Enis Destan, Muleka ve Mustafa Muhammed’in gol bulmasının takımın özgüveni için önemli olduğunu belirtti ve oyuncularını kutladı. Palut ayrıca Alanyaspor’a başarı diledi ve takımın inişli çıkışlı grafiğini düzeltmek için çalışacaklarını yineledi.

KONYASPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT