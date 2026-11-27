Alanyaspor'da Uğur Uçar: dörtlü savunma geçişi son dakikalarda maliyetli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Uğur Uçar, son dönemde art arda yaşanan puan kayıplarının nedenlerini ve takımda yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

formasyon değişikliği ve uyum süreci:

Uçar, takımı uzun süre uygulanan üçlü savunma düzeninden dörtlü sisteme döndürdüklerini belirtti. 'Öncelikle bir formasyon değişikliğine gidiyoruz. Uzun süredir aynı sistemi oynayan, üçlü savunmayla mücadele eden takımı dörtlü sisteme döndürdük,' diyen Uçar, bu değişimin adaptasyon gerektirdiğini vurguladı. Teknik direktör, geçen hafta Kasımpaşa maçında ve bu hafta Konyaspor karşısında son dakikalarda yedikleri şanssız gollerin bu geçiş süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi.

hakem kararlarına ilişkin değerlendirme:

Uçar ayrıca karşılaşmadaki hakem yönetimini eleştirdi ve bazı taç ile korner kararlarının hem kendilerine hem rakibe yönelik olarak değişken ve garip olduğunu ifade etti. Hakemin maçı tekrar izlemesini talep eden Uçar, daha konsantre bir yönetim beklentisini dile getirdi. 'Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak şunu söylemem gerekiyor; çok iyi bir kulüpte çalışıyoruz. Futbolcuların da bunun değerini bilmesi gerekiyor,' şeklinde konuştu.

Son olarak Uçar, takımın üzerinde çalışarak bu zorluğun üstesinden geleceklerine inandığını belirtti: 'İnşallah daha çok çalışacağız ve bunun üstesinden geleceğiz.' Teknik heyet ve oyuncuların formasyon uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalarda yedikleri gollerle üst üste puan kaybettiklerini belirterek, hakem kararlarına tepki gösterdi.