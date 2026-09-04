ilk duruşmada baba karşı ifadeyle: oğlundan hırsızlık şikayeti ve silah iddiası

Kahramanmaraş'ta acı olayın yargılaması başladı

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. İlk duruşmada aile fertleri, iddia makamı ve tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

duruşmada babanın savunması:

Saldırganın babası Uğur Mersinli, mahkemede yaptığı savunmada olayın bütün sorumluluğunun üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirtti. Mersinli, çocukların silahlara erişiminin kendisine borçlu olmadığını, silahların evden çalındığını iddia ettiğini söyledi: "Oğlum bu olayda kendisi bulmuştur. Silahlar çalınmıştır. Benden habersiz almıştır."

Uğur Mersinli ayrıca oğlunun manifesto hazırladığını ve poligona götürdüğünü, bu süreçte kendisini kandırılmış hissettiğini ifade etti. Mahkemedeki savunmasında, "Aras’ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz" argümanını sundu ve belirgin bir sorumluluk atfını reddetti.

aile, iddia makamı ve soru işaretleri:

Mersinli, iddia makamının aileyi suçlamak için kamuoyu baskısıyla hazırlanmış bir iddianame düzenlediğini savundu ve "Fail İsa Aras Mersinli’dir" diyerek esas failin yargılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca duruşmada, İsa Aras Mersinli hakkında ayrıca hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı.

Sanığın aile savunması, delillerin toplanma biçimi, arama sonuçları ve bilgi paylaşımıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi. Uğur Mersinli, silahların arama sırasında bulunmadığını, yatak odasındaki gardrop eşyalarının kendisine ait olduğunu belirtti ve kamu görevlilerinin elindeki istihbaratı aileyle neden paylaşmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

Duruşma, sanık baba Uğur Mersinli’nin savunmasıyla devam ediyor. Mahkeme sürecinde delillerin değerlendirilmesi, tanık beyanları ve iddianamenin ayrıntıları doğrultusunda yargılama aşamaları ilerleyecek.

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ VE BABASI UĞUR MERSİNLİ