İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest

İddia edilen saldırı sonrası şüpheli adli kontrolle serbest

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre T.D. (30), babası İ.D. (64)'ye saldırdıktan sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine ekipler soruşturma başlattı.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili gözaltı işlemi uyguladı. Şüpheli T.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

adli süreç ve soruşturma:

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın polis ve savcılık makamları tarafından devam ettiği bildirildi.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN T.D.(30), MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.