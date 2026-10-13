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İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest

İlkadım'da babasına saldırıp tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen T.D., polis tarafından gözaltına alındı; mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İlkadım'da babaya yönelik şiddet iddiası: şüpheli adli kontrolle serbest

İddia edilen saldırı sonrası şüpheli adli kontrolle serbest

Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre T.D. (30), babası İ.D. (64)'ye saldırdıktan sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine ekipler soruşturma başlattı.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili gözaltı işlemi uyguladı. Şüpheli T.D., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

adli süreç ve soruşturma:

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın polis ve savcılık makamları tarafından devam ettiği bildirildi.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN T.D.(30), MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN T.D.(30), MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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