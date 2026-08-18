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İlkadım’da yollar yenileniyor, ulaşımda konfor ve estetik hedefleniyor

İlkadım Belediyesi, 61 mahallede yürüttüğü yol çalışmalarını sürdürerek ulaşım altyapısını güçlendiriyor; öz kaynakla 180 milyon TL tasarruf sağlandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Aslı Han

İlkadım’da yollar yenileniyor, ulaşımda konfor ve estetik hedefleniyor

İlkadım’da yol çalışmaları hız kesmiyor

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla sürücüler ve yayalara güven, konfor ve estetiği bir arada sunduklarını belirtti. Belediye ekipleri, program dahilinde 61 mahallede altyapı iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Saha çalışmaları ve uygulama detayları:

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Derebahçe Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma sahalarında sıcak asfalt dökümü, kaldırım imalatı, yol açma, reglaj ve sathi kaplama gibi işlemler eş zamanlı yürütülüyor. Planlamalar, ilçenin nüfus ve araç yoğunluğu göz önünde bulundurularak şekillendiriliyor.

Kaynak yönetimi ve hizmet öncelikleri:

Başkan İhsan Kurnaz Fen İşleri Müdürlüğü’nün gelen talepleri yaklaşık yüzde 95 oranında çözdüğünü ifade etti. Kurnaz, yapılan işlerin büyük bölümünün belediyenin kendi imkan ve öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini ve bu yaklaşımla 180 milyon TL’den fazla tasarruf sağlandığını vurguladı.

Başkan ayrıca, İlkadım’ın 330 bini aşan nüfusuyla 23 ilden daha büyük ve Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, hizmet ve planlamaları bu gerçekliğe göre yaptıklarını; vatandaşların güven ve konforunu ön planda tutarak fen işleri çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YATIRIMLARIYLA SÜRÜCÜ...

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YATIRIMLARIYLA SÜRÜCÜ VE YAYALARA GÜVEN, KONFOR VE ESTETİĞİ BİR ARADA SUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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