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İmamoğlu mahkeme kürsüsünde savunmasına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu yargılanırken ilk savunmasını yapmaya başladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İmamoğlu mahkeme kürsüsünde savunmasına başladı

İmamoğlu mahkeme kürsüsünde savunmasına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem İmamoğlu, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlandığı 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasında, 34. gün oturumunda savunmasına başladı. Dava sürecinde İmamoğlu'nun tutuklu sanık olarak yargılandığı kaydedildi.

Savunma süreci ve gelir beyanı:

Sanık kürsüsünde başlayan savunmanın toplam dört gün süreceği mahkeme heyeti tarafından bildirildi. Duruşma esnasında yapılan kimlik tespitleri sırasında İmamoğlu, aylık gelirinin 250-300 bin TL aralığında olduğunu belirtti. Mahkeme tutanaklarına geçen bu beyan, savunma sürecinin ekonomik durum ve gelir beyanlarına da değinebileceğine işaret ediyor.

Salondaki katılımcılar ve tepkiler:

34. celseye, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı Yeni Parti milletvekilleri ile İmamoğlu'nun ailesi katıldı. Salonda annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu. İzleyiciler arasında yer alan bazı kişiler, bağımsız basınla ilgili tartışmaların gölgesinde salon içinde "özgür basın susturulamaz" sloganı attı.

Duruşma heyeti savunmanın ilerleyen günlerinde tanık ve delil değerlendirmesine geçebileceğini belirtirken, mahkeme sürecinin izleyiciler ve taraflar için yoğun geçmesi bekleniyor. Savunmanın tamamlanmasının ardından mahkemenin takip eden aşamaları resmî tutanaklarla belirlenecek.

Ekrem İmamoğlu İBB davası kapsamında ilk savunmasına başladı

Ekrem İmamoğlu İBB davası kapsamında ilk savunmasına başladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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