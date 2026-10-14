İmamoğlu savunmasını bölümlere ayırdı; duruşma yarın devam edecek

İmamoğlu savunmasını bölüm bölüm sundu

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 34. gününde, iddianamede 'örgüt lideri' olarak yer alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu mahkeme huzurunda savunma yaptı. İmamoğlu, savunma sürecini parçalara ayırdığını ve duruşma takvimiyle ilgili önerisini aktardı.

İmamoğlu'nun savunma planı:

İmamoğlu, "Ben sürecimi belli bölümlere ayırmıştım. 4 günlük bir süreç tasarladınız. Teşekkür ediyorum. Arzu ederseniz bir sonraki bölüme geçebilirim. Yarın iki bölümü de bitirip, cuma öğlene kadar da toparlamayı tasarlayabilirim, takdir sizin" ifadelerini kullandı. Bu sözler mahkeme gündeminde yer aldı.

Duruşma kararı:

Mahkeme başkanının "Yarın devam edelim" yönündeki belirtmesiyle İmamoğlu'nun bugünkü savunması tamamlandı. Duruşma, yarın İmamoğlu'nun savunması ile devam edecek ve sürecin nasıl ilerleyeceği duruşma tutanağına yansıyacak.

Ekrem İmamoğlu İBB davası kapsamında savunma yaptı