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Aliyev ve Herzog bakü'de CICA çerçevesinde iş birliği ve güveni ele aldı

İlham Aliyev ile Isaac Herzog, Bakü'de CICA kapsamında iş birliğini ve güven artırıcı önlemleri ele aldı; Herzog, Azerbaycan'ın 2026-2028 başkanlığını övdü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aliyev ve Herzog bakü'de CICA çerçevesinde iş birliği ve güveni ele aldı

Bakü görüşmesinin genel çerçevesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog başkent Bakü'de bir araya geldi. Herzog, bölgedeki temasları kapsamında Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı için Bakü'ye gelmişti.

Herzog'un tebrik ve değerlendirmeleri:

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Herzog görüşmede Azerbaycan'ı CICA başkanlığı nedeniyle tebrik etti. Herzog, ülkenin 2026-2028 dönemi için de başkanlığı sürdürmesinin kuruma duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Herzog, CICA çerçevesinde yürütülen pratik iş birliğinin genişletilmesi ve güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaları takdir etti.

Aliyev'in yanıtı ve ikili gündem:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Herzog'un açıklamaları için teşekkür etti ve Azerbaycan'ın başkan ülke olarak CICA üyesi devletler arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ile pratik iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, BAŞKENT BAKÜ&#039;DE İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG İLE BİR...

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, BAŞKENT BAKÜ'DE İSRAİL CUMHURBAŞKANI ISAAC HERZOG İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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