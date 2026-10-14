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Murat Boz ve ekip Maslak'ta su altında: stüdyoda yüzlerce kişi mahsur

Maslak-Ayazağa'daki sağanakta Phoenix Stüdyoları suyla doldu; Murat Boz, yüzlerce çalışanla stüdyoda mahsur olduklarını ve acil destek istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Murat Boz ve ekip Maslak'ta su altında: stüdyoda yüzlerce kişi mahsur

Murat Boz'un açıklaması:

İstanbul'da yoğun sağanak nedeniyle Maslak-Ayazağa bölgesinde bulunan Phoenix Stüdyoları suyla doldu. Stüdyoda program çekerken olay anını görüntüleyen Murat Boz, elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışan ile birlikte mahsur kaldıklarını bildirdi.

stüdyoda mahsur kalanlar:

Boz, paylaştığı görüntülerde stüdyoların su altında olduğunu ve çalışma alanlarının kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Bölgedeki yoğun yağışın elektrik kesintilerine yol açtığını söyleyen sanatçı, ekip arkadaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

yetkililere çağrı:

Murat Boz, yetkililerden acil destek talep ederek stüdyodakilerin tahliye edilmesini ve altyapı sorunlarının giderilmesini istedi. Olayla ilgili olarak resmi ekiplerin ve yerel birimlerin bölgeye yönlendirilmesi bekleniyor.

Sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan Murat Boz’dan yardım çağrısı: &quot;Yüzlerce çalışanla mahsur...

Sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan Murat Boz’dan yardım çağrısı: "Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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