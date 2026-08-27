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İmeceyle sürüyor: Yüksekova'nın Bataklı köyünde hasat günleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bataklı köyünde, 20-30 kişilik gruplar tırpan ve orakla imece usulü hasat yapıyor; türküler ve dayanışma gün boyu sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Aslı Han

İmeceyle sürüyor: Yüksekova'nın Bataklı köyünde hasat günleri

Tarımın eski ritmi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde hasat mevsimi, modern biçerdöverlerin pek de hakim olmadığı bir ritimle sürüyor. Köy halkı, teknolojinin ve modern tarım aletlerinin ulaşmadığı veya tercih edilmediği alanlarda asırlık gelenekleri koruyarak üretime devam ediyor. Tarlalara giren gruplar, tırpan ve orak kullanarak buğdayı elle biçiyor ve işin her aşaması birlikte gerçekleştiriliyor.

Dayanışma ve kültürel boyutu:

İmece usulü sadece üretim faaliyeti değil; komşuluk, paylaşma ve karşılıklı yardım ilkelerinin somutlandığı bir etkinlik. Köyde bir araya gelen kadın, erkek, genç ve yaşlılardan oluşan 20-30 kişilik gruplar, 'Bugün senin işin, yarın benim işim' anlayışıyla sırayla birbirlerinin tarlalarını biçiyor. Bu süreçte dengbêjlerin söylediği türküler, hem tempoyu belirliyor hem de kuşaklar arası kültürel aktarımı güçlendiriyor.

Hasadın sonu: sofralar ve paylaşılan emek:

Günün sonunda tarlada tamamlanan iş, köyde kurulan ortak sofralarda noktalanıyor. Ortaklaşa yürütülen emeğin ürünü, aynı zamanda bereketin ve emeğin paylaşılması olarak görülüyor. Bataklı köyü sakinleri, bu geleneğin komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı bir görev bildiklerini vurguluyorlar.

Gelişen tarım teknolojilerine rağmen imecenin sürmesi, yerel pratiklerin dayanıklılığını gösteriyor. Hem üretim sürecinin kolektif doğası hem de kültürel öğeler, Bataklı'daki hasat günlerini yalnızca verim toplama faaliyeti olmaktan çıkarıyor; köy hayatının sosyal dokusunu yeniden üreten bir ritüele dönüştürüyor.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BATAKLI KÖYÜNDE VATANDAŞLAR, ASIRLIK İMECE GELENEĞİYLE HASAT...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BATAKLI KÖYÜNDE VATANDAŞLAR, ASIRLIK İMECE GELENEĞİYLE HASAT DÖNEMİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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