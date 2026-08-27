Küçükçekmece hattında leyleklerin güvenliği için demiryolunda yeni önlemler

Ulaştırma Bakanı uygulamaları ve tespitleri aktardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü–Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık demiryolu güzergahında leyleklerin elektrik hatlarıyla temasını önlemeye yönelik çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi. Uraloğlu, hattın elektrifikasyon sisteminin 1984'ten beri kullanıldığını hatırlatarak, bölgedeki riskleri azaltmaya yönelik adımların atıldığını ifade etti.

Saha incelemeleri ve koordinasyon:

Çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütüldü. TCDD ekipleri, akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemeleri gerçekleştirildi; leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışları yerinde izlendi. Bu incelemelerde yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanları tespit edildi.

'Leylekkonmaz' aparatlarının geliştirilmesi ve montajı:

İncelemeler sonucu mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler için yeterli olmadığı belirlendi ve buna göre özel aparatlar geliştirildi. Bakan Uraloğlu, "Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni 'leylekkonmaz' aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik" dedi. Yeni aparatların öncelikli noktalara yerleştirilmesiyle temas riski azaltılmaya çalışılıyor.

Saha gözetimi ve zamanlı uygulamalar:

Gözlemlere göre leylekler özellikle 18.00-20.00 saatleri arasında bölgeye gelerek katener tesisleri ve çevresindeki noktalarda geceledikleri için ekiplerin bu saatlerdeki çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bakanlığın bildirdiğine göre ekipler her gün bu saat aralığında katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor ve günlük kontrollerle leyleklerin güvenli alanlara yönlendirilmesini sağlıyor.

Bakan Uraloğlu, 'leylekkonmaz' uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini; uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin geliştirileceğini kaydetti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ-TAHTAKALE MEVKİİNDEN GEÇEN 153 YILLIK DEMİRYOLU GÜZERGAHINDA LEYLEKLER İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER HAYATA GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.