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Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü

Nazilli Belediyesi, 30 ağustos öncesi Uzun Çarşı, Belediye Meydanı ve Hürriyet Caddesi başta olmak üzere kenti Türk bayraklarıyla donattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü

Nazilli'de zafer coşkusu sokaklara taşınıyor

Nazilli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü öncesinde kentin merkezi ve işlek noktalarını Türk bayraklarıyla süslemeye başladı. Uzun Çarşı'dan Belediye Meydanı'na, Hürriyet Caddesi'nden şehrin diğer yoğun güzergahlarına kadar ekipler bayrak asma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

çalışmanın kapsamı:

Akşam saatlerinde yoğunlaşan çalışmalarda ekipler, cadde ve sokaklara ay yıldızlı bayraklar yerleştirdi. Uzun Çarşı gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sadece Türk bayrakları değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı özel bayraklar da asıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinin önemli noktaları 30 Ağustos öncesinde kırmızı ve beyaza büründü.

başkanın mesajı:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 30 Ağustos'un taşıdığı tarihi anlam ve milli mücadele ruhunu şehrin tamamında hissettirmek istediklerini belirterek tüm vatandaşları kutlamalara davet etti. Başkan Tetik şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biridir. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü Nazilli'mizde büyük bir gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. Şehrimizin dört bir yanını şanlı Türk bayrağımızla donatarak bu büyük zaferin ruhunu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içerisinde 30 Ağustos'u kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyorum."

Belediye yetkilileri, bayrak asma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ağustos programına ilişkin duyuruların yapılacağını ve tüm halkın ortak coşkuyla kutlamalara katılmaya çağrıldığını ifade etti.

NAZİLLİ BELEDİYESİ İLÇEYİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATIYOR

NAZİLLİ BELEDİYESİ İLÇEYİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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