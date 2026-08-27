Dolar 48,0500 -0,14%
Euro 56,1911 -0,01%
Bist 14.565,45 -0,31%
Altın Gram 7.170,08 -0,26%
EUR/USD 1,1651 -0,06%
Brent Petrol 87,56 +0,71%
--°

Konteyner kentte alevler hızla yayıldı, Battalgazi'de itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Malatya Battalgazi'de Fuzulü Caddesi'ndeki konteyner kentte çıkan yangın hızla yayıldı; Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Konteyner kentte alevler hızla yayıldı, Battalgazi'de itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Konteyner kentte yangın

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede konteyner kenti sardı.

Müdahale çalışmaları

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve personeli sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

güncel durum

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor; bölgedeki müdahale sürüyor ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya&#039;da konteyner kentte yangın

Malatya'da konteyner kentte yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık bahçesine giderken traktör kazasında 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Orhaniye'de tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı
images

Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi
images

Mersin'de sokak satıcılarına darbe: kokain, sentetik ecza ve 77 bin 200 TL ele g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

Katar ve İran hürmüz boğazı için ortak koridor ve mayın temizliği müzakerelerini derinleştirdi

Kırklareli'de afetlere karşı yol haritası: 2027-2031 İRAP uygulama süreci ele alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı