Konteyner kentte alevler hızla yayıldı, Battalgazi'de itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Konteyner kentte yangın

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Fuzulü Caddesi üzerindeki konteyner kentte büyük çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede konteyner kenti sardı.

Müdahale çalışmaları

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve personeli sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

güncel durum

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor; bölgedeki müdahale sürüyor ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da konteyner kentte yangın