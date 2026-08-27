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Ganos dağlarında gece gündüz: fotokapanlar yaban hayatının ayrıntılarını kaydetti

Tekirdağ Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, sansardan çakala, tilki ve keklikten karaca ve yaban domuzuna kadar zengin yaban hayatını kayıt altına aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Ganos dağlarında gece gündüz: fotokapanlar yaban hayatının ayrıntılarını kaydetti

Ganos Dağları'nda fotokapanlara yansıyan yaşam

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, bölgedeki doğal yaşamın beklenmedik anlarını belgeleyerek ekosistemin çeşitliliğini gün yüzüne çıkardı. Cihazlar ormanlık ve yarı açık alanlara yerleştirildi, uzun süreli kayıtlarla birbirinden özel kareler elde edildi.

kaydedilen türler ve çarpıcı görüntüler:

Görüntülerde sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar ve puhu kuşları gibi türlerin doğal davranışları yer alıyor. Özellikle bir tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıdığı anlar ile kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanlarıın sahneye çıktığı kareler dikkat çekti.

ekosistem izleme ve koruma açısından önemi:

Fotokapan kaydı, türlerin mekânsal dağılımını ve etkileşimlerini doğrudan göstererek bilimsel izlemeye katkı sağlıyor. Tilkilerle kekliklerin aynı bölgede gözlenmesi gibi bulgular, av-yırtıcı dinamikleri ve habitat paylaşımlarını anlamada değerli veri sunuyor.

Yakalanan görüntüler, Ganos Dağları'ndaki biyolojik çeşitliliğin zenginliğini bir kez daha ortaya koydu ve bölgenin korunmasına yönelik farkındalığı artırma potansiyeli taşıyor. Fotokapanların sağladığı belgeler, yerel ekosistem araştırmaları ve koruma planları için önemli bir kaynak niteliğinde.

GANOS DAĞLARI&#039;NIN GİZLİ YAŞAMI KAMERADA

GANOS DAĞLARI'NIN GİZLİ YAŞAMI KAMERADA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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