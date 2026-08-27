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Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede kazı, dolgu, alt temel, sathi kaplama, asfalt ve parke ile kırsal yol ağını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

proje kapsamı ve hedefler:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kazı, dolgu, stabilize, alt temel, temel, sathi kaplama, parke ve sanat yapıları gibi aşamalar eş zamanlı ilerletiliyor.

ilçe bazlı ilerleme ve yürütülen işler:

Çalışmalar Yenişehir, Sur, Silvan, Bismil, Çınar, Kulp, Lice, Ergani ve Dicle ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Yenişehir ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nin 2,6 kilometrelik yolu ile Kanal Yolu’nun 4,9 kilometrelik bölümünde alt temel çalışmaları tamamlanarak sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Hantepe Mahallesi’nde ise 8,7 kilometrelik güzergahta kazı, taş dolgu, stabilize dolgu ve sanat yapıları işleri devam ediyor.

Sur ilçesinde Küçükkadı Mahallesi’nin 3,2 kilometrelik yolu ile Sarıkamış-Koyungüden arasındaki 3,4 kilometrelik güzergahta kapsamlı bakım yapılıyor. Ayrıca Büyük Kadı–Sarıkamış arasındaki 5,4 kilometrelik yolun alt temel ve temel serimi tamamlandı; bu güzergahta birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmalarına başlanacak.

Silvan ilçesinde Eşme–Beypınar–Sağlık mahalleleri arasındaki 4,2 kilometrelik yol, Yukarı Veysi–Bayatlı arasındaki 1 kilometrelik yol ve 12,2 kilometrelik Sulubağ Grup Mahalle Yolu’nda çalışmalar sürüyor. Toplam 22 kilometre uzunluğundaki Çardak Grup Yolunda temel serimi ve asfalt uygulamaları devam ediyor; yolun 7 kilometrelik bölümünde asfalt çalışması tamamlandı, kalan 15 kilometrelik kesimde çalışmalar sürdürüyor. İlçe merkezinde ise 4 bin metrekarelik alanda parke döşeme çalışması yürütülüyor.

Bismil’de Üçtepe–Kayalar Mahalle Yolu’nda 1,5 kilometre uzunluğunda temel malzeme serme ve sıkıştırma yapılarak yol asfalt serimine hazırlanıyor. Sarılar–Sarıtoprak Mahalle Yolu’nun 4,6 kilometrelik bölümünde alt temel çalışmaları devam ediyor.

Çermik’te Alakoç–Hendek arasındaki yolda altyapı çalışmalarına başlandı; Aşağı Şeyhler Mahalle Yolu'nda ise çalışmalara ilerleyen dönemde başlanacak. Çüngüş ilçesinin programına alınan Yukarı Şeyhler Mahalle Yolu için de güzergahtaki çalışmalar program doğrultusunda başlayacak.

Çınar ilçesindeki 23 kilometrelik Yeşiltaş Grup Yolu’nda alt temel ve sanat yapıları çalışmaları sürüyor. Güzergâhın 20 kilometrelik bölümünde alttemel serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlanırken kalan 3 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. Kulp ilçesinde Temran–Güleç Mahalle Yolu’nda 6,4 kilometrelik alttemel serme ve sıkıştırma faaliyetleri yürütülüyor.

Lice ilçesinde Someradan Mahalle Yolu’nda kazı, dolgu ve menfez çalışmaları devam ederken Ergani’de İncehıdır Grup Yolu’nda 17 kilometrelik alttemel serimi sürüyor. Ergani Çayırdere Mahallesi’nde 6 bin metrekarelik parke döşeme çalışması yapılıyor, Kumçi Yolunda ise 3 kilometrelik bölümde kazı ve dolgu işleri tamamlandı.

Dicle ilçesinde Kırkpınar Mahalle Yolu’nun 3 kilometrelik bölümünde kazı ve dolgu, Kayaş Mezra Yolu’nun 3 kilometrelik kesiminde alt temel serimi devam ediyor. Yukarı Taşağıl Mahalle Yolu’nun 4 kilometrelik bölümünde stabilize dolgu işleri tamamlandı.

güvenli ulaşım ve sürecin devamı:

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım koşullarını iyileştirmeyi ve güvenli ulaşımı sağlamayı önceliklendirdiğini belirtiyor. Yürütülen çalışmaların etap etap tamamlanmasıyla hem tarım ve günlük yaşam kolaylaşacak hem de bölgesel bağlantılar güçlenecek. Belediye, planlanan program doğrultusunda çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürecek ve tamamlanan bölümlerde standardizasyon ve bakım süreçlerine devam edecek.

KIRSAL YOLLARDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KIRSAL YOLLARDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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