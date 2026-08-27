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Koçarlı'da Orhaniye Mahallesi'nde zirai yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Koçarlı Orhaniye Mahallesi'nde çıkan zirai yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Koçarlı'da Orhaniye Mahallesi'nde zirai yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının çıktığı nokta ve ilk bilgiler:

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ederken, hava araçları da yangını söndürmek için havadan destek sağladı.

bölgede son durum ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde şu an soğutma çalışmaları devam ediyor ve bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı tedbirler sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, soruşturma ve değerlendirme çalışmaları ilgili birimler tarafından yapılacaktır.

AYDIN’DAKİ ZİRAİ ALAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

AYDIN’DAKİ ZİRAİ ALAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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