Kocaeli sporu altyapı ve organizasyonlarla uluslararası sahneye taşıyor

kocaeli'nin spor altyapısındaki adımlar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda kentin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi. İlçelere 7 Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, 27 antrenman ve futbol sahası ile 4 yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıldı. Ayrıca kent genelinde 204 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldı; bu alanlar hem okul sporlarını hem de yerel kulüp çalışmalarını destekliyor.

Belediye, altyapı yatırımlarını yalnızca tesis üretmekle sınırlamıyor. Üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği içinde yürütülen erken yaşta yetenek tarama programı sayesinde çocuklar belirli değerlendirmelerden geçiriliyor ve yetenekli bulunan çocuklar amatör spor kulüplerine yönlendiriliyor. Uluslararası başarı potansiyeli görülen sporcular için ise özel teşvik mekanizmaları devreye alınıyor.

yaz programları ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği:

Yaz aylarında Kocaeli, hem ulusal hem de uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 16-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonasına 12 ülkeden 520 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye, U19 erkeklerde şampiyon olurken U24 kadınlarda ikinci oldu.

Judo federasyonuna ait organizasyonlar da yoğun ilgi gördü: 11-12 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Yıldızlar Judo Avrupa Kupası, 13-14 Temmuz tarihlerinde ise Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler-Ümitler Judo Turnuvası gerçekleştirildi. Bu iki organizasyonda onlarca ülkeden toplamda 2 bini aşkın sporcu tatamiye çıktı ve Türk sporcular toplamda 89 madalya kazandı.

Güreş takvimi de yoğun geçti; 24 ülkeden 430 sporcunun katıldığı Hasan Gemici–Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası ile 12-14 Haziran tarihli 18. Altın Kemer SEKA Park Yağlı Güreşlerine ise 1700'ü aşkın güreşçi katıldı.

açık su, motor sporları ve gelecek planları:

İzmit Körfezi'nde sürdürülen Dip Çamuru Temizliği Projesiyle birlikte bölge, bu yıl dördüncü kez "Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları"na ev sahipliği yaptı. 9 Ağustostaki yarışta 471 sporcu, Değirmendere ile Derince arasındaki 2 bin 600 metrelik parkuru tamamladı.

Motor sporlarında da Kocaeli aktif bir merkez oldu; 8-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 40 sporcu ekstrem parkurda yarıştı. Tüm bu organizasyonlar, kentin spor turizmini ve uluslararası görünürlüğünü artırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da mevcut programları genişletme hedefini açıkladı; futbol ve basketbol milli müsabakalarının yanı sıra kentte yeni bir uluslararası organizasyonun daha düzenlenmesi için yetkililere çalışma talimatı verdi. Belediye yetkilileri, tesis yatırımları ve organizasyon tecrübesinin birlikte kentin spor profilini yukarı taşıdığını vurguluyor.

Genel olarak Kocaeli'nin stratejisi, altyapı yatırımları ile organizatörlük deneyimini bir araya getirerek yerel yetenekleri desteklemek ve kenti uluslararası spor takviminde daha etkin bir merkez haline getirmek olarak özetlenebilir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SON 5 YILDA KENTE KAZANDIRDIĞI SPOR TESİSLERİ İLE ALTYAPI YATIRIMLARINI GÜÇLENDİRİRKEN, YAZ AYLARINDA SUALTI HOKEYİ, JUDO, GÜREŞ, YÜZME VE MOTOR SPORLARI BRANŞLARINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.