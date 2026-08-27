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motosikletçiler Kocatepe'ye zafer sürüşü düzenledi

Afyonkarahisar'da 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu, valilik, belediye ve TMF iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 104. yılı anısına Kocatepe'ye sürdü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

motosikletçiler Kocatepe'ye zafer sürüşü düzenledi

Afyonkarahisar'da anma amaçlı toplu sürüş gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 104. yılı kapsamında düzenlenen "Zafer Sürüşü" etkinliğinde 100'ün üzerinde motosiklet tutkunu bir araya geldi. Etkinlik, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Başlangıç ve tören akışı:

Katılımcılar Anıtpark önünde buluştu; start, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız tarafından verildi. Motosikletliler, toplu halde Kocatepe'ye doğru yola çıktı ve ulaşımın ardından Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Katılımcı mesajları ve federasyonun değerlendirmesi:

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere yaptığı açıklamada organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akülke, "Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen motosikletlilerimizle birlikte bu yıl da Kocatepe’deki anma programımızda bir aradayız. Ne yapsak bu topraklar için azdır. TMF olarak elimizden geldiği kadar sosyal sorumluluk projeleri içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kocatepe, çok değerli ve anlamlı bir mekan. Ülkemizin varlığına Malazgirt’ten sonra ikinci imza yeri. Büyük Taarruz’un başladığı yer. Buraya hep birlikte sahip çıkalım" sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Organizasyon, hem yerel kamu kurumlarının hem de motosiklet camiasının katılımıyla anma geleneklerinin canlı tutulduğunu gösterdi. Etkinlikte öne çıkan unsur, büyük bir grubun düzenli ve saygılı biçimde tarihi mekanlara yönelmesi oldu; bu da toplumsal hafızanın korunmasına katkı sağladı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA 100&#039;ÜN ÜZERİNDE MOTOSİKLET TUTKUNU, BÜYÜK TAARRUZ&#039;UN 104. YILI DOLAYISIYLA...

AFYONKARAHİSAR'DA 100'ÜN ÜZERİNDE MOTOSİKLET TUTKUNU, BÜYÜK TAARRUZ'UN 104. YILI DOLAYISIYLA KOCATEPE'YE "ZAFER SÜRÜŞÜ" GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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