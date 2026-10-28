İncirliova Sandıklı'da altyapı seferberliği: 54 bin kişiye daha sağlam şebeke hazırlığı

proje genel görünüm:

Aydın’ın İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) koordinasyonunda devam ediyor. Projenin toplam yatırım bedeli 1 milyar 300 milyon lira olarak planlanırken, tamamlandığında bölgeye sunulacak altyapı hizmetleri önemli ölçüde güçlenecek. Çalışmaların hedefi, bölge sakinlerinin uzun vadeli su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek ve altyapı kapasitesini modern standartlara taşımaktır.

saha çalışmaları:

Proje kapsamında ekipler, sahada 6 farklı noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor. İnşa edilecek hatların toplam uzunluğu 48 bin 700 metre olarak belirtildi; bunun 38 bin 800 metresi kanalizasyon hattı, 9 bin 900 metresi ise yağmursuyu hattı olacak. Saha organizasyonu ve eş zamanlı çalışma modeli sayesinde inşaat sürecinin hızlandırılması ve mahalle genelinde hizmete erişimin kısaltılması hedefleniyor.

hizmet ve etki:

Projeyle birlikte altyapıdan doğrudan yararlanacak nüfus 54 bin vatandaş olarak öne çıkıyor. Artan hat kapasitesi ve yeni yağmursuyu sistemleri, hem günlük kullanım hem de aşırı yağışlarda yaşanabilecek altyapı baskılarını azaltmayı amaçlıyor. ASKİ’nin yürüttüğü uygulamalar, mevcut şebekenin yenilenmesi ve genişletilmesi ekseninde planlanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu projeye ilişkin, 'Tüm ilçelerimizde yatırım ve hizmetlerimize devam ediyoruz. İncirliova Sandıklı Mahallemizde sürdürdüğümüz altyapı yatırımımızla ilçemizin altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Söz verdik, yaptık; Aydın için çalışmaya, tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkanın sözleri, projenin yerel hizmet anlayışı ve devam eden yatırımlar açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

Çalışmaların kesintisiz sürmesi ve planlanan hatların zamanında tamamlanması, bölge halkının günlük yaşam kalitesine doğrudan yansıyacak somut sonuçlar yaratacak. ASKİ ekiplerinin koordineli saha yönetimi ile projenin ilerleyişi yakından takip ediliyor.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİ SANDIKLI MAHALLESİ’NDE 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELİYLE YÜRÜTÜLEN PROJEDE ÇALIŞMALAR 6 NOKTADA EŞ ZAMANLI DEVAM EDERKEN, TOPLAM 48 BİN 700 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLECEK VE 54 BİN VATANDAŞA HİZMET SUNULACAK.