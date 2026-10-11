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Palut: tempoyu artırdığımız bölümleri gole çeviremedik

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig 7. haftada Başakşehir ile 0-0 biten maçta tempoyu artırdıkları anlarda gol bulamadıklarını söyledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Palut: tempoyu artırdığımız bölümleri gole çeviremedik

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında İlhan Palut takımının hem hazırlık sürecini hem de sahadaki uygulamaları değerlendirdi. Palut, maçtan galibiyetle dönüp takımın moralini yükseltmek istediklerini; milli takım oyuncularının kademeli olarak takıma katılmasıyla hazırlıkları hızlandırdıklarını söyledi.

savunma planı:

Palut, maç boyunca rakibi önde karşılayarak defansif bir disiplin uyguladıklarını vurguladı. Buna göre amaç, Başakşehir’in üçüncü bölgeye yerleştiğinde etkili olmasını engellemekti. Teknik görüşe göre bu plan işe yaradı; rakip daha çok kaleye uzun toplarla veya Muhammed Şengezer üzerinden direkt paslarla gitmeye çalıştı. Palut, bu anlamda takımın savunmada başarılı ve dikkatli bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

ofansif değerlendirme:

Ofansif tarafta ise maç periyot periyot tempolarını yükselttikleri bölümlerde skoru lehlerine çeviremediklerini kabul etti. Önceki maçlarda ceza sahasında az kişi kalma sorununu çalıştıklarını, bu maçta üçüncü bölgeye çıkışlarda yeterli kalabalığı sağladıklarını söyledi. Ancak içerideki adamı bulup son noktayı koyma konusunda beklenen verimlilik elde edilemedi. İyi pozisyonlar bulduklarını; karşı karşıya fırsatlar olduğunu, fakat bazılarının ofsayt nedeniyle iptal olduğunu ve golle sonuçlanmadığını aktardı.

Palut sözlerini, "Tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik" ifadeleriyle özetledi ve takımın savunmadaki disiplininden memnun olduğunu; hücumda ise final pası ve bitiricilik üzerine çalışmaya devam edeceklerini ekledi. Maçın 0-0 sonuçlanmasıyla ilgili değerlendirmesi, alınan bir puanın savunma açısından olumlu olduğuna ancak hücum verimliliğinin artırılması gerektiğine yönelikti.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA OFANSİF ANLAMDA TEMPOLARINI...

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA OFANSİF ANLAMDA TEMPOLARINI ARTTIRDIKLARI BÖLÜMLERİ SKORA ÇEVİREMEDİK SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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