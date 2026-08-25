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İncirliova'da mevlid kandilinde camilerde ikram ve manevi buluşma

İncirliova Belediyesi, Mevlid Kandili'nde Sosyal Hizmetler ve Zabıta ekipleriyle camilerde ibadet eden vatandaşlara ikram dağıtarak geceye destek sağladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İncirliova'da mevlid kandilinde camilerde ikram ve manevi buluşma

camilerde ikram ve ibadet:

İncirliova Belediyesi tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle ilçedeki camilerde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Sosyal Hizmetler Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kandil gecesini camilerde geçirenleri karşıladı.

kandil gecesinde dağıtım çalışması:

Belediye ekipleri, cami ziyaretçilerine hazırlanan ikramları dağıttı ve gece boyunca görev aldı. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin ikramlarıyla karşılandı.

başkan kaya'nın mesajı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı paylaşımda "Bu mübarek gecenin hürmetine ibadet ve dualarımızın kabul olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandili’ni gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA CAMİLERDE İBADETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN...

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA CAMİLERDE İBADETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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