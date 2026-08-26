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Batlama Vadisi'nde kapının geç açılması sonrası köpeğin araçla ezilmesi tepki çekti

Giresun'un Batlama Vadisi'nde fabrikanın girişinde yatan sokak köpeğinin araçla ezildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş tepki topladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Batlama Vadisi'nde kapının geç açılması sonrası köpeğin araçla ezilmesi tepki çekti

Batlama Vadisi'nde kapının geç açılması sonrası köpeğin araçla ezilmesi tepki çekti

Sosyal medyada yayılan görüntüler, Giresun’un Batlama Vadisi’ndeki bir fabrikanın girişinde yerde yatan bir sokak köpeğinin aracın altında kaldığını gösterdi. Video paylaşımlarında olayın, iddiaya göre fabrikanın demir kapısının geç açılmasına sinirlenen bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olayın detayları:

Görüntülerde aracın köpeğin üzerinden geçtiği, hayvanın can havliyle havladığı ve aracın bir süre köpeğin üzerinde beklediği anlar yer alıyor. Olayın fabrika girişinde, kapının bulunduğu noktada meydana geldiği ve çevredeki vatandaşların tepkisinin videoyla birlikte hızla yayıldığı bildirildi. Paylaşımlarda çevre güvenliği ile hayvanların korunmasına ilişkin yoğun tepkiler gözlemlendi.

Valiliğin incelemesi:

Giresun Valiliği paylaşımın ardından resmen devreye girdi. Valiliğin açıklaması şu şekilde kaydedildi: "Giresun’un Batlama Vadisi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın girişinde, bir sokak köpeğinin araç tarafından ezilmesiyle ilgili basında ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine Valiliğimiz tarafından gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir".

Sosyal tepki ve beklentiler:

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda soruşturmadan sonuç alınması ve benzer olayların önlenmesine yönelik beklenti artarken, hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar yetkililerden hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı talep etti. Yetkililer inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

BATLAMA VADİSİ’NDE BİR FABRİKANIN ÇIKIŞINDA YERDE YATAN SOKAK KÖPEĞİNİN ARAÇLA EZİLDİĞİ ANLARA...

BATLAMA VADİSİ’NDE BİR FABRİKANIN ÇIKIŞINDA YERDE YATAN SOKAK KÖPEĞİNİN ARAÇLA EZİLDİĞİ ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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