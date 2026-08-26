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Adanalıoğlu'nda taziye evi ve tarım yolları için yerinde çözüm vurgusu

Murat Beşikçi, Adanalıoğlu'nda muhtar ve vatandaşlarla görüşerek taziye evi projesi ve tarım yollarının düzeltilmesi için talimat verdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adanalıoğlu'nda taziye evi ve tarım yolları için yerinde çözüm vurgusu

Akdeniz Kaymakamı Beşikçi mahallede vatandaşla buluştu:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Adanalıoğlu bölgesinde üç mahallenin muhtarları ve bölge sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette muhtarların ilettiği öncelikli ihtiyaçlar, vatandaşların sorunları ve çözüm beklentileri yerinde dinlendi.

Beşikçi, mahallelerde doğrudan temas kurmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, taleplerin merkezden değerlendirilmekle kalmayıp sahada tespit edilip hızlıca çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

taziye evi ve kamusal alan talepleri:

Görüşmeler sırasında mahalle sakinlerinin ortak kullanımına yönelik kamusal alan beklentileri gündeme geldi. Bu kapsamda planlanan taziye evi projesinin, özellikle sosyal ihtiyaçlara cevap verecek bir mekan olarak önem taşıdığı kaydedildi. Beşikçi, projenin mahalle halkının günlük yaşamına katkı sağlayacağını ve sosyal donatı eksikliklerini gidermeye yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda, taziye evi gibi ortak kullanım alanlarının planlanmasında mahallelerin önceliklerinin göz önünde bulundurulacağı bildirildi.

tarım yolları ve üretici destek çalışmaları:

Bölgedeki üreticilerin tarımsal alanlara erişiminde yaşadığı sıkıntılar da ziyaretin diğer başlığıydı. Beşikçi, bahçe ve tarım yollarının onarımı ile ulaşımın kolaylaştırılmasının üretimin verimliliği açısından hayati olduğunu belirterek ilgili birimlere çalışma başlatma talimatı verdi.

Beşikçi, "Üreticimizin yanında olacağız" ifadeleriyle, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ve kısa süre içinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla doğrudan hizmet sunulacağını aktardı.

esnaf ziyareti ve sahil incelemesi:

Program kapsamında Beşikçi, bölge esnafını da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaretin son bölümünde muhtarlarla birlikte Adanalıoğlu sahilinde incelemelerde bulunuldu ve sahil ile çevresinin ihtiyaçları hakkında değerlendirme yapıldı.

Beşikçi'nin talimatıyla taziye evi projesinin şekillendirilmesi ve tarım yollarının düzenlenmesi için ilgili birimler çalışmalarına başladı; mahallelerin ihtiyaçları takip edilerek, kısa sürede uygulama adımlarının atılacağı ifade edildi.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKÇİ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA...

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKÇİ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ADANALIOĞLU BÖLGESİNDE 3 MAHALLENİN MUHTARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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