Asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, asfalt yüklü hafriyat kamyonu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Hakan K. yaralandı ve çevredeki ormanlık alana düşerek mahsur kaldı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, İnebolu-Doğanyurt kara yolu Yaztepe köyü Zehi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FHC 982 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç, dere yatağındaki ağaçlara takılarak durdu; sürücü ise araçtan fırlayıp ormanlık alana düştü.

Arama-kurtarma çalışması ve hastane sevki:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı merkezinden sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yaralı sürücüyü sedye ile dere yatağından çıkartıp ambulansa ulaştırdı. Yaralı, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun, Seydiler ilçesinden bölgedeki yol çalışması için asfalt taşıdığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ASFALT YÜKLÜ KAMYON, YAKLAŞIK 150 METRELİK UÇURUMDAN DERE YATAĞINA YUVARLANDI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜÇLÜKLE UÇURUMDAN ÇIKARTILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.