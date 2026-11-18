Beyoğlu'nda alevlerin sardığı ahşap bina müdahale sırasında çöktü

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Beyoğlu, Camii Kebir Mahallesi, Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

kurtarma, çökme ve sonrası:

Yangın sırasında binada bulunan yatalak hasta bir yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan ahşap binada, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken bölüm bölüm çökme meydana geldi.

Olayda