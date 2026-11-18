Silivri'de tutuklu bulunan siyasetçi tedavi gördü

Fon soruşturması kapsamında tutuklu olan Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri Cezaevi'nde geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sevk edildi. Yapılan müdahale ve tetkikler sonrası Kaya'nın taburcu edildiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Fatma Betül Sayan Kaya cezaevinde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı. Kaynaklar, Kaya'nın bu sırada baygınlık geçirdiğini ve durumun üzerine cezaevi sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edildiğini aktardı.

Hastanedeki müdahale ve taburcu:

Rahatsızlanma üzerine Kaya, ambulans ile Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çeşitli tetkikler yapıldı, gerekli tedaviler uygulandı ve sağlık durumu değerlendirilerek taburcu edildi. Olayın, Kaya'nın tutuklu bulunduğu fon soruşturmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Cezaevinde rahatsızlanan Fatma Betül Sayan Kaya hastaneye götürüldü