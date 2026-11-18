İnegöl'de inşaatta aniden fenalaşma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Nurali Avcı (62), sabah saatlerinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, Huzur Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta meydana geldi ve bölgedeki işçiler durumu hemen fark etti.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yerde kalp atışı durduğu belirtilen Avcı'ya olay yerinde uzun süre müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hasta, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Avcı kurtarılamadı.

İnceleme ve soruşturma:

Olay sonrası cenaze, ilk incelemeyi yapan savcılık tarafından gerekli işlemler için alındı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Çalışma sırasında yaşanan bu tür sağlık olaylarında ilk müdahalenin hızlı yapılmasının önemi öne çıkıyor; burada da meslektaşlarının ihbarı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi hızlıca gerçekleşti. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesin bilgi paylaşacaklarını bildirdi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATTA ÇALIŞAN 62 YAŞINDAKİ NURALİ AVCI, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.