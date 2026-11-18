Soruşturma izni talebi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığından istifa eden Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulunuldu. Talep, resmi yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi.

Yazının muhatabı ve usul:

Gönderilen yazıda yetkili makam olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulduğu belirtiliyor. Soruşturma izni talebi, kovuşturma sürecinin ön adımı olarak kurum iznini gerektiren hususlar çerçevesinde iletildi.

Kavcıoğlu'nun istifası ve açıklaması:

Şahap Kavcıoğlu, görevinden ayrılışını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kavcıoğlu 11 Kasım 2026 tarihli duyurusunda şunları yazdı: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Cumhurbaşkanımız’a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".

Resmi yazışmanın içeriğine ilişkin ayrıntılar ve soruşturma izni sürecinin ilerleyişi, ilgili makamların vereceği yanıt ve takip edilecek hukuki prosedürler doğrultusunda netleşecek.

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulunuldu