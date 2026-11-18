Silifke'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılamadı:

Olay, Silifke ilçesi Gazi Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından iki gün önce ağaçta olduğu fark edilen kedi için yetkililere haber verildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ağaca çıkarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sırasında kedi paniğe kapıldı ve bulunduğu yerden aşağı atladı.

atlayış ve sonrasına ilişkin gözlemler:

Kedi, dört ayağının üzerine düşerek hızla koştu ve gözden kayboldu. Olayla ilgili olarak bölgede başka bir bilgi paylaşılmadı.

2 gün ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerini görünce kaçtı